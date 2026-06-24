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Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin

Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin

Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin mardi 27 octobre 2026.

Ville
47700 Leyritz-Moncassin
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Leyritz-Moncassin

Mini-Circuit Histoire et Terroir

Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Partez en minibus à la découverte de la petite Bastide de Villefranche du Queyran, ses halles et son église avec ses peintures de Giovanni Masutti puis visite des chais avec dégustation de vins au domaine du Château Moncassin
Circuit de 3h   .

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Mini-Circuit Histoire et Terroir

L’événement Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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