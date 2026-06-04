Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin
Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin mercredi 5 août 2026.
Leyritz-Moncassin
Mini-Circuit Histoire et Terroir
Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Partez en minibus à la découverte de la petite Bastide de Villefranche du Queyran, ses halles et son église avec ses peintures de Giovanni Masutti suivis d’une visite des chais avec dégustation de vins au domaine du Chateau Moncassin
Circuit de 3h .
Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Mini-Circuit Histoire et Terroir
L’événement Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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