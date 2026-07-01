Vide grenier et repas champêtre Église Saint-Pierre Leyritz-Moncassin
dimanche 26 juillet 2026 · Église Saint-Pierre · Leyritz-Moncassin
Informations pratiques
Leyritz-Moncassin
Vide grenier et repas champêtre
Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier le matin et repas le midi.
Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.
Sur réservation.
Vide grenier le matin et repas le midi.
Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.
Sur réservation. .
Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94
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English : Vide grenier et repas champêtre
Garage sale in the morning and lunch.
Lunch menu: appetizer + main course + dessert + coffee; please bring your own utensils.
Reservations required.
L’événement Vide grenier et repas champêtre Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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