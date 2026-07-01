Vide grenier et repas champêtre Église Saint-Pierre Leyritz-Moncassin

Informations pratiques

Leyritz-Moncassin

Vide grenier et repas champêtre

Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier le matin et repas le midi.

Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.

Sur réservation.

Vide grenier le matin et repas le midi.

Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.

Sur réservation. .

Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier et repas champêtre

Garage sale in the morning and lunch.

Lunch menu: appetizer + main course + dessert + coffee; please bring your own utensils.

Reservations required.

L’événement Vide grenier et repas champêtre Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne