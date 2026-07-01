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AGENDA · Leyritz-Moncassin

Vide grenier et repas champêtre Église Saint-Pierre Leyritz-Moncassin

dimanche 26 juillet 2026 · Église Saint-Pierre · Leyritz-Moncassin

Vide grenier et repas champêtre Église Saint-Pierre Leyritz-Moncassin

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Route de Lussac
Ville
47700 Leyritz-Moncassin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Leyritz-Moncassin

Vide grenier et repas champêtre

Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier le matin et repas le midi.
Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.
Sur réservation.
Vide grenier le matin et repas le midi.
Formule repas entrée + plat + dessert + café, apportez vos couverts.
Sur réservation.   .

Église Saint-Pierre Route de Lussac Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94 

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English : Vide grenier et repas champêtre

Garage sale in the morning and lunch.
Lunch menu: appetizer + main course + dessert + coffee; please bring your own utensils.
Reservations required.

L’événement Vide grenier et repas champêtre Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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