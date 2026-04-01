Magalas

FÊTE DU VILLAGE

Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

20h30 Repas Duo de la mer 18€, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) verre de bienvenue + chips + plat + dessert. Sur réservation avant le 27 avril.

Soirée musicale à partir de 21h30 animée par ÉRIC ANTHONY.

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

jeudi 30 avril

20h30 Repas Duo de la mer 18€, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) verre de bienvenue + chips + plat + dessert. Sur réservation avant le 27 avril.

Soirée musicale à partir de 21h30 animée par ÉRIC ANTHONY. .

Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72

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English :

Every evening, the Comité des Fêtes offers: Aperitif with music from 6pm, snack bar.

Funfair every day from 2.30pm.

8:30pm: Meal Duo de la mer 18?, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) welcome drink + chips + main course + dessert. Reservations required by April 27.

Musical evening from 9:30pm hosted by ÉRIC ANTHONY.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS