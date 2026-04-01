FÊTE DU VILLAGE Magalas
FÊTE DU VILLAGE Magalas jeudi 30 avril 2026.
Magalas
FÊTE DU VILLAGE
Rue de la Promenade Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
20h30 Repas Duo de la mer 18€, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) verre de bienvenue + chips + plat + dessert. Sur réservation avant le 27 avril.
Soirée musicale à partir de 21h30 animée par ÉRIC ANTHONY.
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
jeudi 30 avril
20h30 Repas Duo de la mer 18€, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) verre de bienvenue + chips + plat + dessert. Sur réservation avant le 27 avril.
Soirée musicale à partir de 21h30 animée par ÉRIC ANTHONY. .
Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72
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English :
Every evening, the Comité des Fêtes offers: Aperitif with music from 6pm, snack bar.
Funfair every day from 2.30pm.
8:30pm: Meal Duo de la mer 18?, encornet farçis, moules et riz (Florian traiteur) welcome drink + chips + main course + dessert. Reservations required by April 27.
Musical evening from 9:30pm hosted by ÉRIC ANTHONY.
L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS
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