Magalas

FÊTE DU VILLAGE

Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30. Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking. Concours de pétanque organisé par la pétanque Magalassienne. Concours officiel en triplette à partir de 14h au boulodrome.

20h30 Repas fidéua 18€, verre de bienvenue + chips+plat+dessert. Sur réservation avant le 27 avril.

21h30 Soirée musicale animée par Music Live STORY’S.

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

Concours de pétanque organisé par la pétanque Magalassienne. Concours officiel en triplette à partir de 14h au boulodrome.

20h30 Repas fidéua 18€, verre de bienvenue + chips+plat+dessert. Sur réservation avant le 27 avril.

21h30 Soirée musicale animée par Music Live STORY’S. .

Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72

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English :

Funfair every day from 2.30pm. Musical aperitif from 6pm, snack bar. Petanque competition organized by the Magalassienne petanque club. Official triplet competition from 2pm at the boulodrome.

8:30pm: Fidéua 18? meal, welcome drink + chips+main course+dessert. Reservations required by April 27.

9:30pm: Musical evening hosted by Music Live STORY’S.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS