FÊTE DU VILLAGE Magalas
FÊTE DU VILLAGE Magalas vendredi 1 mai 2026.
Magalas
FÊTE DU VILLAGE
Rue de la Promenade Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30. Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking. Concours de pétanque organisé par la pétanque Magalassienne. Concours officiel en triplette à partir de 14h au boulodrome.
20h30 Repas fidéua 18€, verre de bienvenue + chips+plat+dessert. Sur réservation avant le 27 avril.
21h30 Soirée musicale animée par Music Live STORY’S.
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
Concours de pétanque organisé par la pétanque Magalassienne. Concours officiel en triplette à partir de 14h au boulodrome.
20h30 Repas fidéua 18€, verre de bienvenue + chips+plat+dessert. Sur réservation avant le 27 avril.
21h30 Soirée musicale animée par Music Live STORY’S. .
Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72
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English :
Funfair every day from 2.30pm. Musical aperitif from 6pm, snack bar. Petanque competition organized by the Magalassienne petanque club. Official triplet competition from 2pm at the boulodrome.
8:30pm: Fidéua 18? meal, welcome drink + chips+main course+dessert. Reservations required by April 27.
9:30pm: Musical evening hosted by Music Live STORY’S.
L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS
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