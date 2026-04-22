Magalas

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Avenue de Béziers Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Venez célébrer le retour des beaux jours dans un cadre festif et chaleureux.

Décoration XXL Une ambiance spectaculaire à ne pas manquer ! Balade à poney. Jeux gratuits pour les plus jeunes, Structures gonflables Chiens de traîneau Une animation insolite.

Marché en intérieur & extérieur. Restauration et bar sur place . Concerts toute la journée et enoirée pour une ambiance festive non stop.

Venez célébrer le retour des beaux jours dans un cadre festif et chaleureux.

Au programme Décoration XXL une ambiance spectaculaire à ne pas manquer ! Balade à poney pour les enfants. Jeux gratuits pour les plus jeunes Structures gonflables Chiens de traîneau une animation insolite. Marché en intérieur & extérieur pour flâner. Restauration sur place avec bar. Concerts toute la journée et en soirée pour une ambiance festive non-stop.

Grand parking sur place .

Un week-end incontournable pour toute la famille

Invitez vos proches et venez profiter d’un moment convivial et printanier ! .

Avenue de Béziers Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 64 33 12 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the return of fine weather in a warm and festive setting.

XXL decoration ? A spectacular atmosphere not to be missed! Pony rides. Free games for the little ones, Inflatable structures Sleigh dogs? Unusual entertainment.

Indoor & outdoor market. Restaurant and bar on site. Concerts all day and evening for a non-stop party atmosphere.

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS