FÊTE DU VILLAGE Magalas
FÊTE DU VILLAGE Magalas samedi 2 mai 2026.
Magalas
FÊTE DU VILLAGE
Rue de la Promenade Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30. Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
8h30 Lâcher de truite organisée par l’AAPPMA à la Lande Rouquette sur les berges du libron. Déjeuner 7€ (permis de pêche obligatoire).
15h30 Corso de la Sainte Croix
20h30 Planches à partager charcuterie et fromage 25€, chaude 30€, sur réservation.
21h30 Soirée musicale avec DJ ROBIN MORELLI
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
Lâcher de truite organisée par l’AAPPMA Pêcheurs Vallée d’orb à partir de 8h30 à la Lande Rouquette sur les berges du libron. Déjeuner 7€ (permis de pêche obligatoire)
Corso de la Sainte Croix Départ 15h30 devant l’école Simone Veil. Grand retour de notre animal totémique, le Dragon Sauta Roc, qui terminera le Corso à la salle de la Convivialité pour lancer les festivités du samedi soir !
20h30 Planches à partager charcuterie et fromage 25€, chaude 30€, sur réservation (avant le 1er mai)
21h30 Soirée musicale animée par DJ ROBIN MORELLI. .
Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Funfair every day from 2.30pm. Musical aperitif from 6pm, snack bar.
8:30 am: Trout release organized by the AAPPMA at Lande Rouquette on the banks of the Libron. Lunch: 7? (fishing license required).
3:30 pm: Corso de la Sainte Croix
8:30pm Charcuterie and cheese platters: 25?, hot platters: 30?, on reservation.
9:30 pm Musical evening with DJ ROBIN MORELLI
L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Magalas (Hérault)
- FÊTE DU VILLAGE Magalas 30 avril 2026
- FÊTE DU VILLAGE Magalas 1 mai 2026
- BOUCLE CYCLO N°15 BALADE SUR LA ROUTE DES VIGNOBLES BITERROIS Magalas Hérault 1 mai 2026
- ROUTE DES VINS DE NATURE EN CHATEAUX Magalas Hérault 1 mai 2026
- MARCHÉ DE PRINTEMPS Magalas 2 mai 2026