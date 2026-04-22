Magalas

FÊTE DU VILLAGE

Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30. Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

8h30 Lâcher de truite organisée par l’AAPPMA à la Lande Rouquette sur les berges du libron. Déjeuner 7€ (permis de pêche obligatoire).

15h30 Corso de la Sainte Croix

20h30 Planches à partager charcuterie et fromage 25€, chaude 30€, sur réservation.

21h30 Soirée musicale avec DJ ROBIN MORELLI

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

Lâcher de truite organisée par l’AAPPMA Pêcheurs Vallée d’orb à partir de 8h30 à la Lande Rouquette sur les berges du libron. Déjeuner 7€ (permis de pêche obligatoire)

Corso de la Sainte Croix Départ 15h30 devant l’école Simone Veil. Grand retour de notre animal totémique, le Dragon Sauta Roc, qui terminera le Corso à la salle de la Convivialité pour lancer les festivités du samedi soir !

20h30 Planches à partager charcuterie et fromage 25€, chaude 30€, sur réservation (avant le 1er mai)

21h30 Soirée musicale animée par DJ ROBIN MORELLI. .

Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Funfair every day from 2.30pm. Musical aperitif from 6pm, snack bar.

8:30 am: Trout release organized by the AAPPMA at Lande Rouquette on the banks of the Libron. Lunch: 7? (fishing license required).

3:30 pm: Corso de la Sainte Croix

8:30pm Charcuterie and cheese platters: 25?, hot platters: 30?, on reservation.

9:30 pm Musical evening with DJ ROBIN MORELLI

L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS