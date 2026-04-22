FÊTE DU VILLAGE Magalas
FÊTE DU VILLAGE Magalas dimanche 3 mai 2026.
Magalas
FÊTE DU VILLAGE
Avenue Sainte-Croix Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
A 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Croix.
Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.
Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.
A 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Croix. .
Avenue Sainte-Croix Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72
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English :
Every evening, the Comité des Fêtes offers: Aperitif with music from 6pm, snack bar.
Funfair every day from 2.30pm.
10:30 am: Mass at Chapelle Saint-Croix.
L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS
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