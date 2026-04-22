Magalas

FÊTE DU VILLAGE

Avenue Sainte-Croix Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

A 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Croix.

Tous les soirs le Comité des Fêtes vous propose Apéro ambiance musicale à partir de 18h, snacking.

Fête foraine tous les jours à partir de 14h30.

A 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Croix. .

Avenue Sainte-Croix Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 36 24 72

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English :

Every evening, the Comité des Fêtes offers: Aperitif with music from 6pm, snack bar.

Funfair every day from 2.30pm.

10:30 am: Mass at Chapelle Saint-Croix.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Magalas a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT AVANT-MONTS