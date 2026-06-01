Roumagne

Fête du village

Le bourg Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Pour la fête du village, venez nombreux profiter des nombreuses animations proposées par les associations Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt, l’Arc d’Agnac, Western Dance et les Chemins de Guyenne. Pour la restauration, il est conseillé de réserver et d’apporter vos couverts.

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter des nombreuses animations proposées par les associations Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt, l’Arc d’Agnac, Western Dance et les Chemins de Guyenne. Au programme le samedi, manèges pour les plus petits, initiation tir à l’arc, jeux olympiades, initiation à la dance country, repas avec animation musicale avec Fifi Animation et feux d’artifice. Le dimanche vide-greniers, rando pédestre de 6 ou 9 km selon votre choix. Buvette et restauration sur place. Pour la restauration, il est conseillé de réserver et d’apporter vos couverts. .

Le bourg Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 77 21

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English : Fête du village

For the village fete, come and enjoy the many activities offered by the associations Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt, l’Arc d’Agnac, Western Dance and les Chemins de Guyenne. For catering, please reserve in advance and bring your own cutlery.

L’événement Fête du village Roumagne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Lauzun