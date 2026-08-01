Fête du village SAILHAN Sailhan
samedi 8 août 2026 · SAILHAN · Sailhan
Informations pratiques
Sailhan
Fête du village
SAILHAN Préau de l’école Sailhan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
19h Apéritif
20h30 Repas champêtre ( verrine thon, tomate, concombre- Porcelet farci avec pommes grenailles Fromage Tiramisu aux myrtilles
Adulte 25 € Enfant 12 ans 12 €
Soirée animée par l’orchestre musette David Rouse
23h Feu d’artifice
Réservations pour les repas 06 73 47 37 09 ou 06 75 84 23 30 .
SAILHAN Préau de l’école Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 47 37 09
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English :
7:00 p.m. Aperitif
8:30 p.m. Country-style dinner (tuna, tomato, and cucumber verrine; stuffed suckling pig with baby potatoes; cheese; blueberry tiramisu)
Adults: 25 ? Children under 12: 12 ?
Evening entertainment by the David Rouse musette orchestra
11:00 p.m. Fireworks
L’événement Fête du village Sailhan a été mis à jour le 2026-07-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65