Saint-Christoly-Médoc

Fête du village

Place de l’Église Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’office de tourisme vous informe

le comité des Fêtes vous convie à sa fête du village. Vous y trouverez marché des artisans, viticulteurs, animations diverses et en soirée, un concert du groupe Les Autres .

Buvette et restauration sur place. .

Place de l’Église Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 86 16 21 contact@saintchristolymedocfetes.fr

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble