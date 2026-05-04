Fête du village Saint-Christoly-Médoc
Fête du village Saint-Christoly-Médoc samedi 13 juin 2026.
Saint-Christoly-Médoc
Fête du village
Place de l’Église Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’office de tourisme vous informe
le comité des Fêtes vous convie à sa fête du village. Vous y trouverez marché des artisans, viticulteurs, animations diverses et en soirée, un concert du groupe Les Autres .
Buvette et restauration sur place. .
Place de l’Église Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 86 16 21 contact@saintchristolymedocfetes.fr
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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