Fête du village Tud Sant Kado Belz
samedi 1 août 2026 · Belz
Informations pratiques
Belz
Fête du village Tud Sant Kado
Port de Saint Cado Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association Tud Sant Kado organise sa traditionnelle fête du village.
Au programme
10h00 Animations sur le port Musée des thoniers, SNSM , musique celtique, marché, défile, bagad, cercles
12h00 Klezmorbreizh ( groupe de musique)
14h00 Danse country
15h00 Défilé les Anciens du Bagad de Lann Bihoué, cercle de Belz, Bagad et cercle de Landaul
19h00 à 20h30 Job Lagadec (auteur compositeur, chants humoristiques)
20h30 à 22h30 Rock celtique
22h30 Bal avec DJ Clément
23h00 Feu d’artifice
MIDI + SOIR Moules, sardines, saucisses, merguez, frites , crêpes
UNIQUEMENT LE SOIR Morgates et riz
L’argent des Fêtes sert à embellir le port de Saint-Cado et la ria d’Etel. .
Port de Saint Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02
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English :
L’événement Fête du village Tud Sant Kado Belz a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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