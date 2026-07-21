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AGENDA · Belz

Fête du village Tud Sant Kado Belz

samedi 1 août 2026 · Belz

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Port de Saint Cado
Ville
56550 Belz
Département
Morbihan
Tarif

Belz

Fête du village Tud Sant Kado

Port de Saint Cado Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

L’association Tud Sant Kado organise sa traditionnelle fête du village.

Au programme

10h00 Animations sur le port Musée des thoniers, SNSM , musique celtique, marché, défile, bagad, cercles
12h00 Klezmorbreizh ( groupe de musique)
14h00 Danse country
15h00 Défilé les Anciens du Bagad de Lann Bihoué, cercle de Belz, Bagad et cercle de Landaul
19h00 à 20h30 Job Lagadec (auteur compositeur, chants humoristiques)
20h30 à 22h30 Rock celtique
22h30 Bal avec DJ Clément
23h00 Feu d’artifice

MIDI + SOIR Moules, sardines, saucisses, merguez, frites , crêpes
UNIQUEMENT LE SOIR Morgates et riz
L’argent des Fêtes sert à embellir le port de Saint-Cado et la ria d’Etel.   .

Port de Saint Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02 

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English :

L’événement Fête du village Tud Sant Kado Belz a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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