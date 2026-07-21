Informations pratiques

Belz

Fête du village Tud Sant Kado

Port de Saint Cado Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association Tud Sant Kado organise sa traditionnelle fête du village.

Au programme

10h00 Animations sur le port Musée des thoniers, SNSM , musique celtique, marché, défile, bagad, cercles

12h00 Klezmorbreizh ( groupe de musique)

14h00 Danse country

15h00 Défilé les Anciens du Bagad de Lann Bihoué, cercle de Belz, Bagad et cercle de Landaul

19h00 à 20h30 Job Lagadec (auteur compositeur, chants humoristiques)

20h30 à 22h30 Rock celtique

22h30 Bal avec DJ Clément

23h00 Feu d’artifice

MIDI + SOIR Moules, sardines, saucisses, merguez, frites , crêpes

UNIQUEMENT LE SOIR Morgates et riz

L’argent des Fêtes sert à embellir le port de Saint-Cado et la ria d’Etel. .

Port de Saint Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02

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English :

L’événement Fête du village Tud Sant Kado Belz a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon