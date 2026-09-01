Fête du Vin Doux Cave d’Azé Les Mille Pierres Azé
samedi 19 septembre 2026 · Cave d'Azé Les Mille Pierres · Azé
Informations pratiques
Azé
Fête du Vin Doux
Cave d’Azé Les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Cave d’Azé vous invite à célébrer la Fête du Vin Doux, un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la découverte.
Petits et grands trouveront leur bonheur tout au long de cet événement, vous pourrez également vous restaurer sur place.
Et pour couronner le tout, laissez-vous entraîner par l’Apéro de la Paulée le samedi, un rendez-vous festif à ne surtout pas manquer !
Au programme
Dégustations de vins,
Animation alambic.
Restauration sur place et à emporter (de 11h à 15h) par le traiteur La Salamandrine.
Vente de crêpes par l’association pas à pas pour Yanis.
Buvette Apéro de la Paulée.
Que vous soyez amateurs de vin, curieux de découvrir notre terroir ou simplement à la recherche d’un agréable moment en famille ou entre amis, nous serons heureux de vous accueillir !
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce beau moment de fête autour du Vin Doux et des traditions de notre cave.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Cave d’Azé Les Mille Pierres 513 Rue Basse Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 30 74 34
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English : Fête du Vin Doux
L’événement Fête du Vin Doux Azé a été mis à jour le 2026-08-31 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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