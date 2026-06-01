Laroque

FÊTE DU VIN

rue de la Brèche Laroque Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez célébrer la Fête du vin à Laroque le 26 juin. Au programme dégustation de produits du terroir, restauration, animation musicale avec bal et embrasement des remparts.

La Fête du vin de Laroque vous invite à une soirée conviviale et festive. Dès 19h, profitez d’une dégustation de produits locaux et d’options de restauration. L’ambiance sera assurée par une animation musicale suivie d’un bal. Le point culminant de la soirée sera l’embrasement des remparts à 22h30, offrant un spectacle mémorable. .

rue de la Brèche Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 87 01 72

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English :

Come celebrate the Wine Festival in Laroque on June 26. The program includes tastings of local products, food, live music with dancing, and a light show on the ramparts.

L’événement FÊTE DU VIN Laroque a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34