Fête du vin nouveau Saint-Hippolyte
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Fête du vin nouveau
1 rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27
Plongez dans l’ambiance des vendanges à l’occasion de cette fête typique ! Goûtez au repas du vendangeur, au vin nouveau… aux tartes flambées ! Et profitez aussi d’un groupe folklorique et de ses musiques traditionnelles !
Dégustation de vin nouveau, lard, noix, pain paysan, tartes flambées, tartes aux quetsches, animation musicale et folklorique.
Fête gourmande et folklorique dans une ambiance d’automne et de vendange.
Le vin nouveau, tout juste récolté, est à l’honneur avec ses accompagnements traditionnels, tartes flambées, lard, noix et pain paysan, tartes aux quetsches. Repas du vendangeur choucroute garnie à midi
animation musicale, danses et folklore à partir de 11h. 0 .
1 rue du parc Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 37 76 08 claude.huber@cegetel.net
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English :
Immerse yourself in the atmosphere of the grape harvest at this traditional festival! Sample the grape pickers’ meal, the new wine… and the tartes flambées! And enjoy a folk group performing traditional music!
Tastings of new wine, bacon, walnuts, country bread, tarte flambée, plum tarts, and musical and folk entertainment.
L’événement Fête du vin nouveau Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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