Visite de la Maison prélot, Maison prélot 25190 Saint-Hippolyte, Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Visite de la Maison prélot Samedi 19 septembre, 10h00 Maison prélot 25190 Saint-Hippolyte Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Hippolyte vous invite à remonter le temps à travers une journée riche en découvertes, animations et rencontres.

Partez à la découverte du Circuit du Patrimoine, spécialement créé pour mettre en valeur l’histoire et les richesses architrecturales du village. Des visites commentées vous conduiront à travers les lieux emblématiques de la commune : l’Hôtel de ville, l’ancienne tannerie, la gare, la chapelle, l’église et bien d’autres sites chargés d’histoires.

Tout au long de la journée, une exposition de photographies « Avant/Après » permettra de comparer les paysages et bâtiments d’hier avec ceux d’aujourd’hui, illustrant l’évolution de Saint-Hippolyte au fil des générations.

Revivez également l’ambiance de l’école d’autrefois avec la Classe d’Antan. Petits et grands pourront s’essayer à l’écriture à la plume, à une dictée et à des exercices de calcul.

Venez découvrir ou redécouvrir Saint-Hippolyte, à travers son patrimoine, son histoire et les témoignages de celles et ceux qui ont façonné l’identité de notre village.

Maison prélot 25190 Saint-Hippolyte 3 Rue saint-Ursanne SAint-Hippolyte Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de SAint-Hippolyte vous invite à remonter le temps à travers une journée riche en découvretes, animations et rencontres.

©Commune de Saint-Hippolyte sur le Doubs