Informations pratiques

Turckheim

Fête du vin nouveau

Place de la Mairie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Pour fêter le Vin Nouveau, l’Harmonie de Turckheim propose une journée placée sous le triple signe de la musique, de la gastronomie et de la fête.

Que serait une fin d’été à Turckheim sans la fête du vin nouveau ?

Pour cette édition, la journée débutera comme d’habitude par un concert de l’ensemble des jeunes de l’école de musique, vivier de l’orchestre d’harmonie.

Elle se poursuivra avec une alternance de prestations de l’Orchestre d’Harmonie, entrecoupées cette année encore par la mini Fanfare des Balcons .

Vin nouveau, assiettes vigneronnes, soupe du vendangeur, tartes flambées cuites au feu de bois, tous les ingrédients habituels de cette fête seront cette année encore réunis pour en faire un très grand cru. .

Place de la Mairie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 18 46 78 contact@echo-de-turckheim.fr

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English :

To celebrate Vin Nouveau, the Harmonie de Turckheim offers a day of music, gastronomy and festivities.

L’événement Fête du vin nouveau Turckheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Colmar