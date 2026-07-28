Fête du vin nouveau Turckheim
dimanche 27 septembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Fête du vin nouveau
Place de la Mairie Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour fêter le Vin Nouveau, l’Harmonie de Turckheim propose une journée placée sous le triple signe de la musique, de la gastronomie et de la fête.
Que serait une fin d’été à Turckheim sans la fête du vin nouveau ?
Pour cette édition, la journée débutera comme d’habitude par un concert de l’ensemble des jeunes de l’école de musique, vivier de l’orchestre d’harmonie.
Elle se poursuivra avec une alternance de prestations de l’Orchestre d’Harmonie, entrecoupées cette année encore par la mini Fanfare des Balcons .
Vin nouveau, assiettes vigneronnes, soupe du vendangeur, tartes flambées cuites au feu de bois, tous les ingrédients habituels de cette fête seront cette année encore réunis pour en faire un très grand cru. .
Place de la Mairie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 18 46 78 contact@echo-de-turckheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate Vin Nouveau, the Harmonie de Turckheim offers a day of music, gastronomy and festivities.
L’événement Fête du vin nouveau Turckheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Turckheim (Haut-Rhin)
- Festival Romy SCHNEIDER Turckheim 8 août 2026
- Run’In FAV Turckheim 9 août 2026
- Les sentiers gourmands de Turckheim sur les pas du dragon,en semi-nocturne Turckheim 14 août 2026
- Le before du veilleur Turckheim 20 août 2026
- Harmonie en fête Turckheim 22 août 2026