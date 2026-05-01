Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Salle des fêtes Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Salle des fêtes Trémeur samedi 30 mai 2026.
Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.
Bal traditionnel gallo au violon. .
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22
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L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor