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Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Salle des fêtes Trémeur

Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Salle des fêtes Trémeur samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 22250 Trémeur

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Trémeur

Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.

Bal traditionnel gallo au violon.   .

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22 

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English :

L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Bal traditionnel gallo au violon Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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