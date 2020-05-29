Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources Salle des fêtes Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources Salle des fêtes Trémeur vendredi 29 mai 2026.
Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.
Au programme:
Vendredi 29 mai 20h
Projection du film documentaire La maison des sources
Film documentaire sur l’épopée de l’association Dastum et la collecte de la culture traditionnelle bretonne.
Samedi 30 mai de 10h à 17h
Stages de violon différents niveaux
Samedi 30 mai de 18h à 19h
Apéro-concert des violoneux
Samedi 30 mai 21h
Bal traditionnel gallo au violon .
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22
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English :
L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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