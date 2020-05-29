Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources Salle des fêtes Trémeur

Trémeur

Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.

Au programme:

Vendredi 29 mai 20h

Projection du film documentaire La maison des sources

Film documentaire sur l’épopée de l’association Dastum et la collecte de la culture traditionnelle bretonne.

Samedi 30 mai de 10h à 17h

Stages de violon différents niveaux

Samedi 30 mai de 18h à 19h

Apéro-concert des violoneux

Samedi 30 mai 21h

Bal traditionnel gallo au violon .

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22

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English :

L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Projection du film documentaire La maison des sources Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor