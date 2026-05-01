Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne Salle des fêtes Trémeur

Trémeur

Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.

Samedi 30 mai de 10h à 17h

Découverte du répertoire et style de différents violoneux emblématique du pays Gallo.

Stage pour niveau confirmé. .

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22

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English :

L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor