Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne Salle des fêtes Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne Salle des fêtes Trémeur samedi 30 mai 2026.
Trémeur
Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.
Samedi 30 mai de 10h à 17h
Découverte du répertoire et style de différents violoneux emblématique du pays Gallo.
Stage pour niveau confirmé. .
Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22
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English :
L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon haute-Bretagne Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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