Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon débutant Salle des fêtes Trémeur

Trémeur

Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon débutant

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:50:00

fin : 2026-05-30 17:50:00

Date(s) :

2026-05-30

De retour pour une deuxième édition, célébrons ensemble cet instrument si majestueux.

Initiation au violon pour adultes et enfants (prêt de violon sur place), apprentissage d’airs simples du répertoire de Elie Guichard. .

Salle des fêtes Le Bourg Trémeur 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 49 22

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English :

L’événement Fête du violon populaire en pays gallo Stage violon débutant Trémeur a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor