Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Programmation en cours Bagnères-de-Bigorre samedi 15 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Fête folklorique des Chanteurs Montagnards

Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme c’est la tradition, les Chanteurs d’Alfred Roland animeron la fête de l’Assomption.

Programmation en cours

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Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 02 34

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English :

As is tradition, Les Chanteurs d’Alfred Roland will entertain the Assumption Festival.

Program in progress

L’événement Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65