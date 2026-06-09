Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Programmation en cours Bagnères-de-Bigorre
Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Programmation en cours Bagnères-de-Bigorre samedi 15 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Fête folklorique des Chanteurs Montagnards
Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Comme c’est la tradition, les Chanteurs d’Alfred Roland animeron la fête de l’Assomption.
Programmation en cours
.
Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 02 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As is tradition, Les Chanteurs d’Alfred Roland will entertain the Assumption Festival.
Program in progress
L’événement Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Projection du film documentaire “Les vieux” de Claus Drexel Rue Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre 9 juin 2026
- Ateliers La Pause Végétale Sel de bain pour pieds BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 10 juin 2026
- Ateliers La Pause Végétale Guirlandes de fleurs BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 11 juin 2026
- Dictée BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 12 juin 2026
- Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre 12 juin 2026