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Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Programmation en cours Bagnères-de-Bigorre

Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Programmation en cours Bagnères-de-Bigorre samedi 15 août 2026.

Lieu : Programmation en cours

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Fête folklorique des Chanteurs Montagnards

Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Comme c’est la tradition, les Chanteurs d’Alfred Roland animeron la fête de l’Assomption.
Programmation en cours
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Programmation en cours BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 02 34 

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English :

As is tradition, Les Chanteurs d’Alfred Roland will entertain the Assumption Festival.
Program in progress

L’événement Fête folklorique des Chanteurs Montagnards Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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