Audenge

Fête foraine

Parc public Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai, la fête foraine s’installe au parc public d’Audenge pour quelques jours placés sous le signe de la convivialité et du divertissement.

Petits et grands pourront profiter de nombreux manèges adaptés à tous les âges et à toutes les envies attractions familiales, manèges à sensations et espaces dédiés aux plus jeunes.

Au-delà des animations, la fête foraine est aussi un moment de partage et de retrouvailles, où chacun peut se laisser porter par l’ambiance festive et chaleureuse

Les amateurs de douceurs pourront également se faire plaisir grâce aux stands gourmands proposant barbe à papa, churros, crêpes et autres spécialités sucrées.

Un rendez-vous incontournable pour profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis. .

Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin