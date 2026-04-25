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Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette

Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette vendredi 28 août 2026.

Adresse : Place du champ de foire

Ville : 16320 Villebois-Lavalette

Département : Charente

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Villebois-Lavalette

Fête foraine de la St Augustin

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Fête foraine. Ouverture le vendredi à 19h.
Samedi à 9h30/11h et 15h course cycliste FFC 38ème prix Raymond Pasquier, à partir de 16h jeux gratuits pour enfants avec récompenses organisés par le Comité des Fêtes dont tickets de manège à gagner.
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Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 88 31 18 

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English : St Augustine’s Day funfair

Funfair. Opens on Friday at 9.30pm.
Saturday from 4pm: free children’s games with prizes organised by the Comité des Fêtes, including merry-go-round tickets to be won.

L’événement Fête foraine de la St Augustin Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Sud Charente

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