Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-29

Atelier peinture en toute liberté, Clémence vous donne les bases, la couleur et après c’est à vous, laissez vous guider par vos émotions!

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Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot

A painting workshop where you can express yourself freely. Clémence will teach you the basics and show you the colours then it’s up to you: let your emotions guide you!

L’événement Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente