Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette
samedi 22 août 2026 · Médiathèque La Caravelle · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot
Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-29
Atelier peinture en toute liberté, Clémence vous donne les bases, la couleur et après c’est à vous, laissez vous guider par vos émotions!
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Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
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English : Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot
A painting workshop where you can express yourself freely. Clémence will teach you the basics and show you the colours then it’s up to you: let your emotions guide you!
L’événement Atelier Médiathèque La Caravelle atelier peinture par Clémence Cadiot Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente
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