Concert du groupe Cocktail de nuit Villebois-Lavalette

Concert du groupe Cocktail de nuit

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 01:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez assister au plus beau show musical jamais proposé à Villebois Lavalette.

Grace au groupe Cocktail de Nuit, élu meilleur groupe de France et référencé auprès des plus grands (France3, Miss France…). Un show de 3h minimum.

Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 60 06 onlythebestshow@hotmail.com

English :

Come and enjoy the finest musical show ever staged in Villebois Lavalette.

Thanks to the Cocktail de Nuit band, voted best band in France and referenced by the biggest names (France3, Miss France…). A minimum 3-hour show.

