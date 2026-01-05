Compétition Mario Kart Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Compétition Mario Kart

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Vivez des courses effrénées lors des ateliers Mario Kart !

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Compétition Mario Kart

Experience thrilling races in the Mario Kart workshops!

