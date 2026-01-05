Compétition Mario Kart Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Compétition Mario Kart Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mercredi 17 juin 2026.

Compétition Mario Kart

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Vivez des courses effrénées lors des ateliers Mario Kart !
  .

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57  mediatheque.villebois@ccltd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Compétition Mario Kart

Experience thrilling races in the Mario Kart workshops!

L’événement Compétition Mario Kart Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente