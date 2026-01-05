Compétition Mario Kart Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Compétition Mario Kart Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mercredi 17 juin 2026.
Compétition Mario Kart
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Vivez des courses effrénées lors des ateliers Mario Kart !
.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Compétition Mario Kart
Experience thrilling races in the Mario Kart workshops!
L’événement Compétition Mario Kart Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente