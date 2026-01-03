Évènement Littératures Métisses Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Évènement Littératures Métisses

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

2026-06-05

Depuis plus de 20 ans, Littératures Métisses, le volet littéraire du festival Musiques Métisses, invite chaque année une dizaine d’auteurs venus du monde entier.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Évènement Littératures Métisses

For more than 20 years, Littératures Métisses, the literary arm of the Musiques Métisses festival, has invited around ten authors from all over the world each year.

