Soirée Food Truck Villebois-Lavalette

Soirée Food Truck

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Quel plaisir de vous voir si nombreux ce soir pour partager ensemble ce moment convivial organisé par le comité des fêtes de Champagne Vigny!

Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 77

English : Soirée Food Truck

What a pleasure to see so many of you here tonight to share this convivial moment organised by the Champagne Vigny festival committee!

