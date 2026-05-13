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Vide dressing Papote Café Villebois-Lavalette

Vide dressing Papote Café Villebois-Lavalette samedi 13 juin 2026.

Lieu : Papote Café

Adresse : 10 Grand Rue

Ville : 16320 Villebois-Lavalette

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Villebois-Lavalette

Vide dressing

Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Participez au premier vide dressing du Papote Café. Buvette sur place.
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Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine   papotecafevillebois@gmail.com

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English :

Take part in Papote Café’s first garage sale. Refreshments on site.

L’événement Vide dressing Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente

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