Vide dressing Papote Café Villebois-Lavalette

Villebois-Lavalette

Vide dressing

Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez au premier vide dressing du Papote Café. Buvette sur place.

.

Papote Café 10 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine papotecafevillebois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in Papote Café’s first garage sale. Refreshments on site.

L’événement Vide dressing Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente