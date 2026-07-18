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AGENDA · Villebois-Lavalette

Atelier Médiathèque La Caravelle Mes animaux rigolos Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette

mardi 11 août 2026 · Médiathèque La Caravelle · Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque La Caravelle
Adresse
1 chemin de l'Enclos des Dames
Ville
16320 Villebois-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Villebois-Lavalette

Atelier Médiathèque La Caravelle Mes animaux rigolos

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:10:00

Date(s) :
2026-08-11

Atelier récup’parent-enfant, faites vos création à partir d’objets recyclé pour donner une deuxièmes vie à vos déchets! dès 5 ans durée 1h10
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Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57  mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Atelier Médiathèque La Caravelle Mes animaux rigolos

Parent-child upcycling workshop: create your own designs using recycled items to give your waste a new lease of life! Ages 5 and over. Duration: 1 hour 10 minutes

L’événement Atelier Médiathèque La Caravelle Mes animaux rigolos Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente

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