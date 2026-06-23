Villebois-Lavalette

Spectacle légendes au chateau de Villebois-Lavalette

Au chateau Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Spectacle légendes à 21h30 (Prévoir couvertures pour s’asseoir). Mais alors Légendes , de quoi ça parle ? D’épées ! Mais pas que…

Durant 1h30 nous traversons une partie des mythes fondateurs de la chevalerie à travers des armes légendaires.

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Au chateau Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 05 78 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

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English :

L%E9gendes show at 9:30 p.m. (Bring blankets to sit on). So what is “Légendes” about? Epics! But that’s not all…

Over the course of 1 hour and 30 minutes, we’ll explore some of the founding myths of chivalry through legendary weapons.

L’événement Spectacle légendes au chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente