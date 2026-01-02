Festival Villages Sessions à Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette

Festival Villages Sessions à Villebois-Lavalette

Au chateau Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif dans une ambiance musicale offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.

Au chateau Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74 villages.sessions@gmail.com

