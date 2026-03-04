Marché de créateurs et producteurs Villebois-Lavalette
Marché de créateurs et producteurs Villebois-Lavalette dimanche 12 juillet 2026.
Marché de créateurs et producteurs
Place du Champ de foire Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
2026-07-12 2026-08-16
Marché avec artisans créateurs bijoux, maroquinerie cuir, savons, zéro déchets, décoration de la maison, création en bois, papeterie-carterie, crochet-tricot, verre, tableaux, idées cadeaux., gourmandises …
Place du Champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 98 72 lesestihalles@gmail.com
English : Creators’ and producers’ market
Market with creative craftspeople: jewellery, leather goods, soaps, zero waste, home decoration, wood creations, stationery, crochet, knitting, glass, paintings, gift ideas, delicacies, etc.
L’événement Marché de créateurs et producteurs Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sud Charente