Marché de créateurs et producteurs

Place du Champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-16

Marché avec artisans créateurs bijoux, maroquinerie cuir, savons, zéro déchets, décoration de la maison, création en bois, papeterie-carterie, crochet-tricot, verre, tableaux, idées cadeaux., gourmandises …

.

Place du Champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 98 72 lesestihalles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Creators’ and producers’ market

Market with creative craftspeople: jewellery, leather goods, soaps, zero waste, home decoration, wood creations, stationery, crochet, knitting, glass, paintings, gift ideas, delicacies, etc.

L’événement Marché de créateurs et producteurs Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sud Charente