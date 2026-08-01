Fête Foraine de Mailly-le-Château 2026 Rue du château Mailly-le-Château

Informations pratiques

Mailly-le-Château

Fête Foraine de Mailly-le-Château 2026

Rue du château La Terrasse Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Du 21 au 24 août 2026, la commune de Mailly-le-Château vous invite à sa traditionnelle Fête Foraine. Pendant quatre jours, petits et grands pourront profiter des attractions foraines dans une ambiance conviviale. Le samedi 22 août, ne manquez pas le feu d’artifice, le bal des pompiers, ainsi que les espaces de restauration et de buvette. Un rendez-vous festif incontournable de l’été à partager en famille ou entre amis. .

Rue du château La Terrasse Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête Foraine de Mailly-le-Château 2026

L’événement Fête Foraine de Mailly-le-Château 2026 Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-08-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)