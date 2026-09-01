AGENDA · Montluçon
Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon
samedi 12 septembre 2026 · Rue Pablo Picasso · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Fête foraine
Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-12
Retrouvez manèges et attractions pour petits et grands lors de la fête de la septembre !
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Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the rides and attractions for young and old at the September festival!
L’événement Fête foraine Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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