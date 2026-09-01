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AGENDA · Montluçon

Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon

samedi 12 septembre 2026 · Rue Pablo Picasso · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue Pablo Picasso
Adresse
Parking Athanor
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Fête foraine

Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-12

Retrouvez manèges et attractions pour petits et grands lors de la fête de la septembre !
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Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41 

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English :

Come and enjoy the rides and attractions for young and old at the September festival!

L’événement Fête foraine Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme

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