[Fête foraine] Parking des Écoles Offranville
[Fête foraine] Parking des Écoles Offranville mercredi 13 mai 2026.
Offranville
[Fête foraine]
Parking des Écoles / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Evènement traditionnel de la semaine de l’Ascension à Offranville, la fête foraine de printemps revient pour le plus grand plaisir des enfants, des chanceux, des adroits et des gourmands!
Venez vous amusez, vous impressionner ou vous challenger, avec les manèges installés par les forains venus spécialement pour ce rendez-vous populaire. .
Parking des Écoles / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 40 42 mairie@offranville.fr
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English : [Fête foraine]
L’événement [Fête foraine] Offranville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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