Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Fête Franco Aragonaise 40 ème anniversaire du jumelage Saint-Lary Boltana

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion de la Fête Franco-Aragonaise, venez vivre trois jours de célébration placés sous le signe du partage, de la musique et des traditions.

16H à 19H Jeux aragonais Esplanade de l’école

Venez découvrir les jeux traditionnels aragonais dans une ambiance conviviale et festive !

Accessibles à tous dès 7 ans, ces jeux se pratiquent en famille ou entre amis, sans distinction d’âge.

Au programme rana, hoyetes, anneaux verticaux, fers à cheval, quilles, sept et demi, anneaux, cerceau, tir à la pique (pulso de pica), lancer de barre aragonaise… et bien d’autres défis typiques de la culture aragonaise.

17H à 19H Batucada Rues du village

Laissez-vous entraîner par les rythmes envoûtants de BAT’FOGO ! Cette batucada haute en couleur fera vibrer les rues du village au son des percussions. Une déambulation festive, énergique et conviviale qui invite petits et grands à partager un moment de musique, de danse et de bonne humeur.

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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

%C0 Come experience three days of celebration at the Franco-Aragonese Festival, centered around sharing, music, and traditions.

4:00 PM 7:00 PM: Aragonese Games School Esplanade

Come discover traditional Aragonese games in a friendly and festive atmosphere!

Open to everyone ages 7 and up, these games can be played with family or friends, regardless of age.

On the program: rana, hoyetes, vertical rings, horseshoes, skittles, seven and a half, rings, hoop, spear throwing (pulso de pica), Aragonese bar throwing… and many other challenges typical of Aragonese culture.

5:00 PM 7:00 PM: Batucada Village Streets

Let yourself be swept away by the infectious rhythms of BAT?FOGO! This colorful batucada will bring the village streets to life with the sound of percussion. A festive, energetic, and friendly parade that invites young and old alike to share a moment of music, dance, and good cheer.

L’événement Fête Franco Aragonaise 40 ème anniversaire du jumelage Saint-Lary Boltana Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de St Lary|CDT65