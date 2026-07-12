Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

L’atelier des p’tits bouts

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Découverte d’une activité créative. Dessin, peinture, bricolage ou collage, chacun laisse libre cours à son imagination selon le matériel mis à disposition. Un moment ludique pour créer, expérimenter et s’amuser ensemble.

Inscription à l’office de tourisme ou à la Maison du Patrimoine. 2€. 10 personnes max. Public entre 6-10 ans. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Discovering a creative activity. Whether it’s drawing, painting, crafts, or collage, everyone lets their imagination run wild using the materials provided. A fun time to create, experiment, and have fun together.

L’événement L’atelier des p’tits bouts Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65