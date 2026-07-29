Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Fête Franco Aragonaise 40 ème anniversaire du jumelage Saint-Lary Boltana

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

À l’occasion de la Fête Franco-Aragonaise, venez vivre trois jours de célébration placés sous le signe du partage, de la musique et des traditions.

11H Messe Eglise du village

12H Célébration des 40 ans du jumelage Saint-Lary Soulan Boltaña Jardin Boltana

À l’occasion des 40 ans du jumelage entre Saint-Lary Soulan et Boltaña, la Commune de Saint-Lary Soulan et le Comité de Jumelage vous invitent à célébrer quatre décennies d’amitié, de coopération et d’échanges entre les deux communes. À cette occasion, une plaque commémorative sera dévoilée afin de marquer cet anniversaire et de témoigner de l’attachement durable qui unit les deux territoires, leurs habitants et leur culture au cœur des Pyrénées.

Un moment de partage et de convivialité viendra clôturer cette cérémonie, autour d’un apéritif offert par le Comité de Jumelage.

15H-20H Animations de rues Rues du village

Tout au long de la journée, les rues du village s’animent au rythme des traditions pyrénéennes et aragonaises. Musiques, danses, costumes et personnages emblématiques offriront une ambiance festive et conviviale à travers des déambulations et animations pour petits et grands.

Edelweiss Pyrénéen

Les Vaillants d’Ossun

Les Gaïteros de Graus

Les Gigantes et Cabezudos de Graus

Gaïteros de Somontano

Les fileuses

17H Groupe de Jota Santa Cecilia de Huesca Scène de la mairie

Fondée en 1953, l’Agrupación Folklórica Santa Cecilia est l’une des formations les plus emblématiques du folklore aragonais. Composée de danseurs, chanteurs et musiciens de toutes les générations, elle œuvre depuis plus de 70 ans à la préservation et à la transmission des traditions populaires d’Aragon.

21H Bal Gascon Groupe folklorique Parpalhon Scène Pyrène

Laissez-vous entraîner par le Groupe folklorique Parpalhon pour un bal traditionnel gascon placé sous le signe de la convivialité, du partage et des traditions pyrénéennes.

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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

%C0 To mark the Franco-Aragonese Festival, come enjoy three days of celebration centered on sharing, music, and traditions.

11:00 a.m.: Mass Village Church

12:00 PM: Celebration of the 40th anniversary of the Saint-Lary Soulan–Bolta%F1a sister city partnership Boltana Garden

To mark the 40th anniversary of the sister city partnership between Saint-Lary Soulan and Bolta%F1a, the Municipality of Saint-Lary Soulan and the Twinning Committee invite you to celebrate four decades of friendship, cooperation, and exchange between the two communities. On this occasion, a commemorative plaque will be unveiled to mark this anniversary and to bear witness to the enduring bond that unites the two communities, their residents, and their cultures in the heart of the Pyrenees.

The ceremony will conclude with a moment of fellowship and conviviality, featuring refreshments provided by the Twinning Committee.

3:00 PM–8:00 PM: Street Performances Village Streets

Throughout the day, the village streets will come alive with the rhythms of Pyrenean and Aragonese traditions. Music, dance, traditional costumes, and iconic characters will create a festive and friendly atmosphere through parades and activities for all ages.

Edelweiss Pyrénéen

Les Vaillants d’Ossun

Les Ga%EFteros de Graus

Les Gigantes et Cabezudos de Graus

Ga%EFteros de Somontano

The Spinners

5:00 PM: Jota Santa Cecilia Group from Huesca Town Hall Stage

Founded in 1953, the Agrupación Folklórica Santa Cecilia is one of the most iconic groups in Aragonese folklore. Composed of dancers, singers, and musicians of all generations, it has been working for over 70 years to preserve and pass on the folk traditions of Aragon.

9:00 p.m.: Gascon Dance Parpalhon Folk Group Pyrenees Stage

Let the Parpalhon Folk Group sweep you away to a traditional Gascon dance filled with camaraderie, sharing, and Pyrenean traditions.

L’événement Fête Franco Aragonaise 40 ème anniversaire du jumelage Saint-Lary Boltana Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de St Lary|CDT65