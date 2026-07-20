Fête Gauloise de Lugnasad Lapte
dimanche 2 août 2026 · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Fête Gauloise de Lugnasad
571 chemin des Pèlerins Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Camp Gaulois avec ateliers vivants d’artisanat antique. Fonte, laine, tissage, bois, plantes, frappe de monnaie, spiritualité druidique. Visite guidée à 10h30 et 14h30. Restauration snacking gaulois entre 12h et 14h.
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571 chemin des Pèlerins Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 76 30
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English :
Gallic Camp featuring hands-on workshops on ancient crafts. Metalworking, wool, weaving, woodworking, plants, coin minting, and Druidic spirituality. Guided tours at 10:30 a.m. and 2:30 p.m. Food: Gallic snacks available between noon and 2:00 p.m.
L’événement Fête Gauloise de Lugnasad Lapte a été mis à jour le 2026-07-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire