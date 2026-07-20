Informations pratiques

Lapte

Fête Gauloise de Lugnasad

571 chemin des Pèlerins Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Camp Gaulois avec ateliers vivants d’artisanat antique. Fonte, laine, tissage, bois, plantes, frappe de monnaie, spiritualité druidique. Visite guidée à 10h30 et 14h30. Restauration snacking gaulois entre 12h et 14h.

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571 chemin des Pèlerins Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 76 30

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English :

Gallic Camp featuring hands-on workshops on ancient crafts. Metalworking, wool, weaving, woodworking, plants, coin minting, and Druidic spirituality. Guided tours at 10:30 a.m. and 2:30 p.m. Food: Gallic snacks available between noon and 2:00 p.m.

L’événement Fête Gauloise de Lugnasad Lapte a été mis à jour le 2026-07-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire