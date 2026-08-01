AGENDA · Fay-sur-Lignon
Fête Gauloise Fay-sur-Lignon
samedi 8 août 2026 · Fay-sur-Lignon
Informations pratiques
Fay-sur-Lignon
Fête Gauloise
Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Marché artisanal, animations diverses, traditionnel repas Gaulois.
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Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 56 98 assosfaynix@gmail.com
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English :
Craft market, various activities, traditional Gallic meal.
L’événement Fête Gauloise Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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