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AGENDA · Fay-sur-Lignon

Fête Gauloise Fay-sur-Lignon

samedi 8 août 2026 · Fay-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Mathias
Ville
43430 Fay-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif

Fay-sur-Lignon

Fête Gauloise

Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Marché artisanal, animations diverses, traditionnel repas Gaulois.
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Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 56 98  assosfaynix@gmail.com

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English :

Craft market, various activities, traditional Gallic meal.

L’événement Fête Gauloise Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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