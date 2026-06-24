Villemagne-l’Argentière

FÊTE LOCALE BAL AVEC DJ PUNCHO

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Fête du village proposée par le comité des fêtes de Villemagne l’Argentière.

Vendredi 3 juillet 18h30 brasucade animée par le groupe Les Bompas et à 22h grand bal avec DJ Puncho

Samedi 4 juillet 10h 30 Trail color avec la Batucada La Bande à Béziers, 13h30 concours de pétanque, 18h30 brasucade avec la pena Sulfate de cuivre, 20h30 repas et à 22h grand bal avec DJ Rotondo

07 77 46 84 77

Fête du village proposée par le comité des fêtes de Villemagne l’Argentière.

Vendredi 3 juillet 18h30 brasucade animée par le groupe Les Bompas et à 22h grand bal avec DJ Puncho

Samedi 4 juillet 10h 30 Trail color avec la Batucada La Bande à Béziers, 13h30 concours de pétanque, 18h30 brasucade avec la pena Sulfate de cuivre, 20h30 repas et à 22h grand bal avec DJ Rotondo

Fête foraine

07 77 46 84 77 .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 46 84 77

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English : FÊTE LOCALE BAL AVEC DJ PUNCHO

Village festival organized by the Villemagne l’Argentière Festival Committee.

Friday, July 3: 6:30 p.m., brasucade featuring the group Les Bompas, and at 10:00 p.m., grand dance with DJ Puncho

Saturday, July 4: 10:30 a.m., Color Run with Batucada La Bande de Béziers, 1:30 p.m.: pétanque tournament, 6:30 p.m.: brasucade with the “Sulfate de cuivre” club, 8:30 p.m.: dinner, and at 10 p.m., a gran

L’événement FÊTE LOCALE BAL AVEC DJ PUNCHO Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB