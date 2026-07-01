Informations pratiques

Sabazan

Fête locale de Sabazan

SABAZAN Sabazan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le comité des fêtes de Sabazan vous invite à partager un week-end festif et convivial, rythmé par la musique, la gastronomie, les randonnées et les animations pour tous.

Samedi 18 juillet

Les festivités débutent à 18 h avec un concert à l’église, un moment musical dans un cadre patrimonial exceptionnel.

À partir de 20 h, place au traditionnel repas convivial.

Au menu

Melon

Moules-frites

Glace

Vin et café compris

Tarif 15 €

Dimanche 19 juillet

Les amateurs de nature pourront participer aux randonnées pédestres ou équestres, organisées par RAVA.

Accueil café à 8 h

Départ des randonneurs à 8 h 30

Départ des cavaliers à 9 h

À 12 h, retrouvez-vous autour d’un apéritif suivi d’un repas de grillades.

Tarif 10 €

L’après-midi, à 14 h 30, les passionnés de pétanque pourront s’affronter lors d’un concours en doublette amateur, disputé en quatre parties.

Tarif d’inscription 10 € par équipe.

Paiement par carte bancaire accepté.

Réservation conseillée pour les repas et les randonnées.

Un week-end placé sous le signe du partage et de la bonne humeur, où habitants et visiteurs sont invités à profiter de l’ambiance chaleureuse de Sabazan, entre patrimoine, nature et plaisirs gourmands.

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SABAZAN Sabazan 32290 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 acandaou@gmail.com

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English :

The Sabazan Festival Committee invites you to enjoy a festive and friendly weekend filled with music, fine dining, hikes, and entertainment for everyone.

Saturday, July 18

The festivities begin at 6 p.m. with a concert at the church—a musical experience in an exceptional historic setting.

Starting at 8 p.m., it’s time for the traditional communal meal.

On the menu:

Melon

Mussels and fries

Ice cream

Wine and coffee included

Price: 15 ?

Sunday, July 19

Nature lovers can take part in hiking or horseback riding excursions organized by RAVA.

Coffee reception at 8 a.m.

Hikers depart at 8:30 a.m.

Horseback riders depart at 9:00 a.m.

At 12:00 p.m., join us for an aperitif followed by a barbecue lunch.

Price: 10 ?

In the afternoon, at 2:30 p.m., pétanque enthusiasts can compete in an amateur doubles tournament consisting of four rounds.

Registration fee: 10 ? per team.

Credit card payments accepted.

Reservations recommended for meals and hikes.

A weekend dedicated to sharing and good cheer, where locals and visitors alike are invited to enjoy the warm atmosphere of Sabazan, surrounded by heritage, nature, and culinary delights.

L’événement Fête locale de Sabazan Sabazan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65