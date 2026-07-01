Informations pratiques

Sabazan

Randonnée pédestre et équestre

SABAZAN Sabazan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’association des Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour (RAVA) organise une randonnée pédestre et équestre.

RDV à 8h pour l’accueil café, puis départ de la randonnée pédestre.

A 9h, départ de la randonnée équestre (21 km environ)

Le repas du midi est organisé par le Comité des Fêtes (Grillades 10€/personne)

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SABAZAN Sabazan 32290 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 acandaou@gmail.com

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English :

The Aignan en Val d’Adour Hikers Association (RAVA) is organizing a hiking and horseback riding event.

Meet at 8 a.m. for coffee and a welcome, followed by the start of the hiking event.

At 9 a.m., the horseback ride will begin (approximately 21 km).

Lunch will be provided by the Festival Committee (grilled meats, 10? per person).

L’événement Randonnée pédestre et équestre Sabazan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65