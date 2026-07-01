Randonnée pédestre et équestre Sabazan
dimanche 19 juillet 2026 · Sabazan
Informations pratiques
Sabazan
Randonnée pédestre et équestre
SABAZAN Sabazan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’association des Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour (RAVA) organise une randonnée pédestre et équestre.
RDV à 8h pour l’accueil café, puis départ de la randonnée pédestre.
A 9h, départ de la randonnée équestre (21 km environ)
Le repas du midi est organisé par le Comité des Fêtes (Grillades 10€/personne)
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SABAZAN Sabazan 32290 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 acandaou@gmail.com
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English :
The Aignan en Val d’Adour Hikers Association (RAVA) is organizing a hiking and horseback riding event.
Meet at 8 a.m. for coffee and a welcome, followed by the start of the hiking event.
At 9 a.m., the horseback ride will begin (approximately 21 km).
Lunch will be provided by the Festival Committee (grilled meats, 10? per person).
L’événement Randonnée pédestre et équestre Sabazan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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