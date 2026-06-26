Informations pratiques

Gamaches

Fête locale

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fête locale à Gamaches, une journée festive et conviviale. Avec des structures gonflables et stand de restauration sucrée et boisson.

Au programme

14h Rassemblement Mille Club

15h Départ du défilé de chars

17h Arrivée

18 Concert de Karbone 14

Fête locale à Gamaches, une journée festive et conviviale. Avec des structures gonflables et stand de restauration sucrée et boisson.

Au programme

14h Rassemblement Mille Club

15h Départ du défilé de chars

17h Arrivée

18 Concert de Karbone 14 .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr

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English :

Local Festival in Gamaches: a festive and friendly day. Featuring inflatable attractions and food and drink stands.

On the schedule:

2:00 p.m.: Mille Club gathering

3:00 p.m.: Start of the parade

5:00 p.m.: End of the parade

6:00 p.m.: Concert by Karbone 14

L’événement Fête locale Gamaches a été mis à jour le 2026-06-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS