Fête locale Gamaches
dimanche 5 juillet 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Fête locale
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête locale à Gamaches, une journée festive et conviviale. Avec des structures gonflables et stand de restauration sucrée et boisson.
Au programme
14h Rassemblement Mille Club
15h Départ du défilé de chars
17h Arrivée
18 Concert de Karbone 14
Fête locale à Gamaches, une journée festive et conviviale. Avec des structures gonflables et stand de restauration sucrée et boisson.
Au programme
14h Rassemblement Mille Club
15h Départ du défilé de chars
17h Arrivée
18 Concert de Karbone 14 .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr
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English :
Local Festival in Gamaches: a festive and friendly day. Featuring inflatable attractions and food and drink stands.
On the schedule:
2:00 p.m.: Mille Club gathering
3:00 p.m.: Start of the parade
5:00 p.m.: End of the parade
6:00 p.m.: Concert by Karbone 14
L’événement Fête locale Gamaches a été mis à jour le 2026-06-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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