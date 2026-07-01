FÊTE LOCALE Le Village Le Fousseret

Informations pratiques

Le Fousseret

FÊTE LOCALE

Le Village CENTRE VILLAGE Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Le cor des Vikings a retenti…

Les drakkars approchent des côtes…

Les guerriers affûtent leurs armes…

Les flammes s’élèvent…

Et la légende prend vie.

Pendant 4 jours, plongez au cœur de l’univers viking

️ Animations

Repas

Soirées

⚔️ Et bien d’autres surprises vous attendent…

Le Fousseret se transforme en véritable village nordique. Que vous soyez guerrier, bouclier ou simple aventurier, une chose est certaine…

Le Valhalla peut attendre… mais pas cette fête !

Préparez vos plus belles tenues, rassemblez votre clan et rejoignez-nous pour écrire une nouvelle légende.

Le Comme des Fous vous donne rendez-vous… Êtes-vous prêts à relever le défi ? .

Le Village CENTRE VILLAGE Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@mairie-lefousseret.fr

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English :

Has the Viking horn sounded?

Are the longships approaching the coast?

Are the warriors sharpening their weapons?

Are the flames rising?

And the legend comes to life. ?

L’événement FÊTE LOCALE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE