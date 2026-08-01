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AGENDA · Olonzac

FÊTE LOCALE OLONZAC Olonzac

jeudi 20 août 2026 · Olonzac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
34210 Olonzac
Département
Hérault
Tarif

Olonzac

FÊTE LOCALE OLONZAC

Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-20

Bar à vin, manèges, et des soirées musicales animées par DJ et orchestres, buvette et restauration sur place.
Bar à vin et des soirées musicales animées
=> DJ BOXONG (Jeudi 20 Août dès 19h30, sur les allées)
=> Orchestre Boxsong (Vendredi 21 Août dès 19h30 au parc municipal)
=> Orchestre Newzik (Samedi 22 Août à 19h30 au parc municipal)
=> Sud Loisirs Animations (Dimanche 23 Août dès 19h30, sur les allées & bar à vins)

Manèges

Buvette et restauration sur place
Les repas des 21 & 22 août sur inscription en mairie avant le 14/08. (20€ par personne, Entrée-Plat-Dessert)   .

Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 11 

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English : FÊTE LOCALE OLONZAC

Wine bar, Bandas, DJ 2 exceptional evenings
=> Paul Selmer
=> STARS 80
Box Song band

On-site catering
Food Truck

L’événement FÊTE LOCALE OLONZAC Olonzac a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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