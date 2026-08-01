Informations pratiques

Olonzac

FÊTE LOCALE OLONZAC

Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Bar à vin, manèges, et des soirées musicales animées par DJ et orchestres, buvette et restauration sur place.

Bar à vin et des soirées musicales animées

=> DJ BOXONG (Jeudi 20 Août dès 19h30, sur les allées)

=> Orchestre Boxsong (Vendredi 21 Août dès 19h30 au parc municipal)

=> Orchestre Newzik (Samedi 22 Août à 19h30 au parc municipal)

=> Sud Loisirs Animations (Dimanche 23 Août dès 19h30, sur les allées & bar à vins)

Manèges

Buvette et restauration sur place

Les repas des 21 & 22 août sur inscription en mairie avant le 14/08. (20€ par personne, Entrée-Plat-Dessert) .

Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 11

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English : FÊTE LOCALE OLONZAC

Wine bar, Bandas, DJ 2 exceptional evenings

=> Paul Selmer

=> STARS 80

Box Song band

On-site catering

Food Truck

L’événement FÊTE LOCALE OLONZAC Olonzac a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC