FÊTE LOCALE OLONZAC Olonzac
jeudi 20 août 2026 · Olonzac
Informations pratiques
Olonzac
FÊTE LOCALE OLONZAC
Olonzac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Bar à vin, manèges, et des soirées musicales animées par DJ et orchestres, buvette et restauration sur place.
Bar à vin et des soirées musicales animées
=> DJ BOXONG (Jeudi 20 Août dès 19h30, sur les allées)
=> Orchestre Boxsong (Vendredi 21 Août dès 19h30 au parc municipal)
=> Orchestre Newzik (Samedi 22 Août à 19h30 au parc municipal)
=> Sud Loisirs Animations (Dimanche 23 Août dès 19h30, sur les allées & bar à vins)
Manèges
Buvette et restauration sur place
Les repas des 21 & 22 août sur inscription en mairie avant le 14/08. (20€ par personne, Entrée-Plat-Dessert) .
Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 11
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English : FÊTE LOCALE OLONZAC
Wine bar, Bandas, DJ 2 exceptional evenings
=> Paul Selmer
=> STARS 80
Box Song band
On-site catering
Food Truck
L’événement FÊTE LOCALE OLONZAC Olonzac a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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