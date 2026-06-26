Informations pratiques

Saint-Saulve

Fête médiévale à Saint-Saulve

Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Fête Médiévale à Saint-Saulve Les 4 & 5 juillet au Parc du Rôleur

Plongez en plein Moyen Âge le temps d’un week-end festif, humoristique et familial ! Dans le cadre des Choux Rires d’été , le Parc du Rôleur s’anime au rythme des cavaliers, des spectacles de cracheurs de feu et des campements historiques. Une immersion spectaculaire pour toute la famille, à vivre en journée comme en nocturne !

Samedi 4 juillet de 14h à 22h30 (nocturne)

Dimanche 5 juillet de 10h à 18h

Tout public Gratuit.

Programme disponible sur www.ville-saint-saulve.fr ou en scannant le QR Code officiel.

Fête Médiévale à Saint-Saulve Les 4 & 5 juillet au Parc du Rôleur

Plongez en plein Moyen Âge le temps d’un week-end festif, humoristique et familial ! Dans le cadre des Choux Rires d’été , le Parc du Rôleur s’anime au rythme des cavaliers, des spectacles de cracheurs de feu et des campements historiques. Une immersion spectaculaire pour toute la famille, à vivre en journée comme en nocturne !

Samedi 4 juillet de 14h à 22h30 (nocturne)

Dimanche 5 juillet de 10h à 18h

Tout public Gratuit.

Programme disponible sur www.ville-saint-saulve.fr ou en scannant le QR Code officiel. .

Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Medieval Festival in Saint-Saulve? July 4 & 5 at Parc du R%F4leur

Step back into the Middle Ages for a festive, fun-filled, family-friendly weekend! As part of the “Choux Rires d’Été” festival, Parc du R%F4leur comes alive with horsemen, fire-breathing shows, and historical encampments. A spectacular experience for the whole family, to enjoy both during the day and at night!

Saturday, July 4: 2:00 PM 10:30 PM (evening hours)

Sunday, July 5: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Open to all ages. Free admission.

Program available at www.ville-saint-saulve.fr or by scanning the official QR code.

L’événement Fête médiévale à Saint-Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Valenciennes