Fête médiévale à Saint-Saulve Saint-Saulve
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Saulve
Informations pratiques
Saint-Saulve
Fête médiévale à Saint-Saulve
Saint-Saulve Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Fête Médiévale à Saint-Saulve Les 4 & 5 juillet au Parc du Rôleur
Plongez en plein Moyen Âge le temps d’un week-end festif, humoristique et familial ! Dans le cadre des Choux Rires d’été , le Parc du Rôleur s’anime au rythme des cavaliers, des spectacles de cracheurs de feu et des campements historiques. Une immersion spectaculaire pour toute la famille, à vivre en journée comme en nocturne !
Samedi 4 juillet de 14h à 22h30 (nocturne)
Dimanche 5 juillet de 10h à 18h
Tout public Gratuit.
Programme disponible sur www.ville-saint-saulve.fr ou en scannant le QR Code officiel.
Fête Médiévale à Saint-Saulve Les 4 & 5 juillet au Parc du Rôleur
Plongez en plein Moyen Âge le temps d’un week-end festif, humoristique et familial ! Dans le cadre des Choux Rires d’été , le Parc du Rôleur s’anime au rythme des cavaliers, des spectacles de cracheurs de feu et des campements historiques. Une immersion spectaculaire pour toute la famille, à vivre en journée comme en nocturne !
Samedi 4 juillet de 14h à 22h30 (nocturne)
Dimanche 5 juillet de 10h à 18h
Tout public Gratuit.
Programme disponible sur www.ville-saint-saulve.fr ou en scannant le QR Code officiel. .
Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France
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English :
Medieval Festival in Saint-Saulve? July 4 & 5 at Parc du R%F4leur
Step back into the Middle Ages for a festive, fun-filled, family-friendly weekend! As part of the “Choux Rires d’Été” festival, Parc du R%F4leur comes alive with horsemen, fire-breathing shows, and historical encampments. A spectacular experience for the whole family, to enjoy both during the day and at night!
Saturday, July 4: 2:00 PM 10:30 PM (evening hours)
Sunday, July 5: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Open to all ages. Free admission.
Program available at www.ville-saint-saulve.fr or by scanning the official QR code.
L’événement Fête médiévale à Saint-Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Valenciennes
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