Fête médiévale au château, Château de Jonzac, Jonzac

Informations pratiques

Fête médiévale au château 19 et 20 septembre Château de Jonzac Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Autour du châtelet médiéval de Jonzac, remarquablement restauré, plongez dans la vie quotidienne d’un camp du Moyen Âge. Tentes, feu de camp, tables de banquet, auvent et nombreux accessoires recréeront l’atmosphère d’un campement médiéval.

Plusieurs espaces thématiques permettront de découvrir différents aspects de cette époque : la chevalerie féminine, le maître d’armes, le marchand ou encore l’apothicaire.

Un atelier interactif et immersif consacré à la poterie médiévale invitera chacun à réaliser sa propre création et à repartir avec.

Avec Jean le Tisserand, découvrez le travail de la laine, de la toison au tissu, grâce à un métier à tisser à quatre cadres. Présentation historique, démonstrations de différentes techniques de tissage, participation du public, atelier de feutrage et exposition rythmeront cette rencontre.

Enfants et adultes pourront également participer à « La quête d’Éloïse », un jeu d’enquête composé de huit épreuves et énigmes autour des particularités du Moyen Âge.

Les plus jeunes profiteront d’une catapulte à bonbons, de jeux traditionnels en bois et de contes proposés durant les deux journées. Le dimanche, un échassier jongleur animera également la place.

Des artisans d’art seront présents sur l’esplanade pour présenter l’histoire de leurs savoir-faire. Des stands proposeront enfin des en-cas et des boissons aux saveurs médiévales.

Château de Jonzac Rue du Chateau, 17500 Jonzac, France Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546484929 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/visite-chateau-jonzac Le château est le symbole de Jonzac. Il est installé sur un éperon rocheux dominant magnifiquement la Vallée de la Seugne. L’édifice a connu les assauts de la guerre de cent Ans, des Huguenots, des Frondeurs. Il a aussi accueilli des personnalité telles que Louis XIV ou Charles de Gaulle.

Autour du châtelet médiéval de Jonzac, remarquablement restauré, plongez dans la vie quotidienne d’un camp du Moyen Âge. Tentes, feu de camp, tables de banquet, auvent et nombreux accessoires d’un :…

©au gré des armes